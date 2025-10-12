Perché Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno litigato? Parla lei ma perde le staffe | cos’è successo

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, è tornata a parlare del difficile rapporto con la figlia a Domenica In, lasciandosi andare a uno sfogo carico di dolore e risentimento per anni di incomprensioni e silenzi mai chiariti. Leggi anche: Valeria Marini e il gesto per salvare il suo rapporto con la madre: ecco cosa ha fatto Un rapporto complicato, fatto di amore, delusione e silenzi mai davvero chiariti. Gianna Orrù, madre della showgirl Valeria Marini, è tornata a parlare del difficile legame con la figlia durante la puntata di Domenica In del 5 ottobre. Di fronte a Mara Venier e agli altri ospiti in studio, la donna ha perso la calma raccontando il dolore accumulato negli anni e il motivo, mai svelato, della loro rottura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

