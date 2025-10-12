Perché paragonare Hamas a Mandela è disinformazione pura Il commento di Mayer

Mentre il piano di pace di Trump sta muovendo i primi passi, Hamas sta già cercando di reagire alla sua sconfitta militare ed al suo inedito isolamento politico. Nonostante il piano preveda il totale disarmo delle brigate Al Qassam e la sua esclusione da ogni futuro governo della Striscia, Hamas sta cercando di garantirsi, in nuove forme, la sua sopravvivenza come organizzazione politica. Il terreno prescelto è ancora una volta quello della comunicazione pubblica, dimensione in cui l’organizzazione terroristica ha dimostrato di avere notevoli capacità prima e soprattutto dopo il 7 ottobre. Dalle fonti pubbliche disponibili si intuisce che sono due le direzioni delle iniziative di propaganda avviate in questi giorni cruciali. 🔗 Leggi su Formiche.net

