Anche quest’anno si è tenuto in settembre a Mestre il Festival della Politica dal titolo Nascere al Mondo con sottotitolo Futuro e Demografia. Interessanti le analisi, ma “risparmiata” l’implicita conclusione che invece vale la pena portare in chiaro. I dati demografici italiani evidenziano, più di altri Paesi europei, un trend marcatamente negativo delle nascite non più in grado di impedire il declino della popolazione. Sono ragioni economiche, sociali e culturali. Il crollo del welfare che ha colpito soprattutto il lavoro dei giovani attratti da Paesi più generosi verso le nuove generazioni non spiega tutto, perché anche qui il tasso di fertilità non sopravanza di molto la media europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il trend demografico italiano non può più impedire il declino della popolazione