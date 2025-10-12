Perché il formaggio svizzero è pieno di buchi? La risposta è disgustosa ma innocua

Il formaggio svizzero è uno dei prodotti caseari più riconoscibili al mondo. Anche chi non ne conosce il sapore è in grado di identificarlo immediatamente grazie alla sua caratteristica distintiva: una superficie costellata di buchi. Ma da dove provengono esattamente queste cavità che rendono il formaggio così iconico? La risposta potrebbe sorprendervi, ma non preoccupatevi: è completamente innocua. Contrariamente a quanto suggeriscono alcune leggende popolari e cartoni animati, i buchi nel formaggio svizzero non sono opera di topi golosi. La vera causa è molto più affascinante e ha a che fare con un processo biologico invisibile all’occhio umano, che coinvolge organismi microscopici al lavoro durante la produzione del formaggio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

