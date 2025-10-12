Perché Bergamo accetta i disagi per il Giro di Lombardia ma non quelli delle manifestazioni umanitarie?

Egregio direttore. Scrivo questa righe dopo aver passato il fine mattinata in coda per raggiungere il posto di lavoro. L’interdizione del passaggio veicolare cittadino in via Papa Giovanni, per via di una corsa ciclistica (il giro di Lombardia) ha provocato infatti il blocco totale della circolazione anche di tutta la zona circostante le scuole superiori da Via Cesare Battisti a via Camozzi e Via A. Maj con traffico quasi fermo e veicoli (compresi autobus) imbottigliati per ore. Niente di male, si penserà, per una manifestazione che ha tradizionalmente luogo una volta l’anno con arrivo in città, quale è il Giro di Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Perché Bergamo accetta i disagi per il Giro di Lombardia, ma non quelli delle manifestazioni umanitarie?

