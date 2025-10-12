Roma, 12 ottobre 2025 – Viviamo più a lungo, ma i giovani muoiono prima. È questo il paradosso inquietante che emerge dal nuovo studio globale pubblicato su The Lancet dall’ Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell’Università di Washington e ripreso dalla Cnn. Mentre l’aspettativa di vita media nel mondo è risalita ai livelli pre-pandemia – 76,3 anni per le donne, 71,5 per gli uomini – i tassi di mortalità tra adolescenti e giovani adulti stanno aumentando in diverse aree del mondo. “L’evidenza emersa dallo studio Global Burden of Disease è un campanello d’allarme. Invita governi e leader sanitari ad agire con rapidità e strategia di fronte a tendenze preoccupanti che stanno ridefinendo le esigenze della salute pubblica”, ha dichiarato il direttore dell’Ihme, Christopher Murray. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché aumenta la mortalità tra i giovani, il conto nascosto che pagano i Paesi più ricchi