Perché anche Giorgia Meloni è tra i leader convocati per la firma dell’accordo su Gaza | la risposta della premier italiana
Tra i pochi leader europei che lunedì saranno in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo di cessate il fuoco ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco il vero motivo. Domani, lunedì 13 ottobre 2025, la premier italiana Giorgia Meloni sarà a Sharm el Sheikh per partecipare alla cerimonia per la firma degli accordi su Gaza. Ma perché la presidente è stata invitata in Egitto? (ANSA FOTO) – Notizie.com Cominciamo col dire che l’invito è arrivato venerdì sera, e Meloni ha accettato senza tentennamenti. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: perch - giorgia
Giorgia Meloni sul perché non ritira la querela a Saviano - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni sulla copertina del Time/ “Sta guidando l’Europa: il suo Governo può cambiare il mondo” - A neanche tre anni dall’inizio del suo mandato da Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni viene inserita nella copertina del “Time”, la rivista settimanale americana più influente al mondo. Segnala ilsussidiario.net
Giorgia Meloni, finita la vacanza in Puglia: la premier torna a Roma - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato il resort a Locorotondo, in provincia di Bari, in cui ha trascorso qualche giorno di vacanza con sua figlia Ginevra. Scrive quotidianodipuglia.it