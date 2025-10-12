Perché anche Giorgia Meloni è tra i leader convocati per la firma dell’accordo su Gaza | la risposta della premier italiana

Tra i pochi leader europei che lunedì saranno in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo di cessate il fuoco ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco il vero motivo. Domani, lunedì 13 ottobre 2025, la premier italiana Giorgia Meloni sarà a Sharm el Sheikh per partecipare alla cerimonia per la firma degli accordi su Gaza. Ma perché la presidente è stata invitata in Egitto? (ANSA FOTO) – Notizie.com Cominciamo col dire che l’invito è arrivato venerdì sera, e Meloni ha accettato senza tentennamenti. 🔗 Leggi su Notizie.com

