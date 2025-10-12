Per ora vince l’astensione | regionali Toscana netto calo dell’affluenza al 28% alle 19
Firenze, 12 ottobre 2025 – Al momento il vincitore è l’astensione. Alle regionali in Toscana l’affluenza tocca minimi storici per una elezione che decide il nuovo governatore. Un dato tra i più bassi della storia repubblicana, che certifica lo scarso appeal dell’elettorato con le urne, come si era già visto nelle recenti tornate regionali nelle Marche e in Calabria. A che ore si saprà chi ha vinto in Toscana Affluenza alle 19. In Toscana alle 19, ha votato il 28.1% degli aventi diritto. Un dato in flessione notevole rispetto alle stesse consultazioni del 2020. Alla stessa ora (si votava anche allora in due giorni, era il 20 e il 21 settembre) aveva votato il 36. 🔗 Leggi su Lanazione.it
