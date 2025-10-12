Per interpretare un serial killer Charlie Hunnam si è lasciato ispirare dalla moda

Recitare è indossare un’altra pelle. Ma anche scegliere un abito adatto può trasformarti in qualcun altro. Charlie Hunnam, attore classe 1980 originario di Newcastle upon Tyne, nel Regno Unito, lo sa bene. Sia perché su Netflix lo vediamo scuoiare dei cadaveri e indossarne i resti in Monster - La storia di Ed Gein, sia perché per la collezione AutunnoInverno 2025 torna a collaborare con Mackage, brand di lusso nel panorama dell’outerwear mondiale. Scegliere un marchio di cui essere il volto richiede la stessa attenzione e cura dell’accettare un ruolo. «La chiave di qualsiasi lavoro è nel dimostrare che credi in ciò che fai», afferma Hunnam. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

