Per il Fisco è povero ma in cantina ha auto cocaina hashish e 235mila euro | scatta il sequestro

Vanno avanti le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del tribunale di Sulmona, che lo scorso 27 settembre hanno permesso alle Fiamme Gialle di Sulmona, dirette dal capitano Cecilia Tangredi, di trarre in arresto un uomo che nascondeva in una cantina, apparentemente abbandonata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Povero per il fisco, ma con cocaina e 235 mila euro in contanti: sequestrati ben per oltre 60mila euro

