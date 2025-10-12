Per il Fisco è povero ma in cantina ha auto cocaina hashish e 235mila euro | scatta il sequestro
Vanno avanti le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del tribunale di Sulmona, che lo scorso 27 settembre hanno permesso alle Fiamme Gialle di Sulmona, dirette dal capitano Cecilia Tangredi, di trarre in arresto un uomo che nascondeva in una cantina, apparentemente abbandonata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: fisco - povero
Povero per il fisco, ma con cocaina e 235 mila euro in contanti: sequestrati ben per oltre 60mila euro
Povero per il fisco, ma con cocaina e 235 mila euro in contanti: sequestrate auto per oltre 60mila euro
COCAINA, SOLDI E AUTO MA POVERO PER IL FISCO: SEQUESTRATI BENI PER UN VALORE DI OLTRE 60 MILA EURO - X Vai su X
Povero per il fisco, ma con cocaina e 235 mila euro in contanti: sequestrati beni per oltre 60mila euro Le indagini: https://cityne.ws/mdXBN Vai su Facebook