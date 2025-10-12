Per gli ostaggi israeliani è l’ora della libertà fine dell’incubo dopo due anni | tornano a casa in cambio della liberazione di oltre 1.900 detenuti palestinesi

Tel Aviv, 12 ottobre 2025 – Gli israeliani si affacciano oggi a un giorno che attendevano con ansia da due anni: con il ritorno degli ostaggi, la fine della guerra a Gaza e la smobilitazione di decine di migliaia di riservisti che finalmente potranno tornare alle famiglie e al mondo del lavoro. Da oggi Israele cerca dunque di voltare una pagina traumatica, di recuperare il tempo e le risorse (umane e materiali) perdute nel conflitto con Hamas. “Questo è un evento storico” ha detto Benjamin Netanyahu in un succinto messaggio televisivo. “Abbiamo conseguito vittorie potenti, che hanno sbalordito il mondo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per gli ostaggi israeliani è l’ora della libertà, fine dell’incubo dopo due anni: tornano a casa in cambio della liberazione di oltre 1.900 detenuti palestinesi

