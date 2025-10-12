Per chi è finita male Maria De Filippi e Milly Carlucci com’è andata la sfida del sabato

La pista di Ballando con le stelle ha riaperto i battenti anche sabato 11 ottobre, in un’atmosfera scintillante e densa di emozioni. Il programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci, ha regalato una nuova serata di sfide e performance spettacolari, tra momenti di commozione, ironia e qualche inevitabile tensione con la giuria. L’energia dei concorrenti, l’orchestra dal vivo e l’eleganza della conduttrice hanno scandito le quasi tre ore di diretta, che come ogni settimana hanno fatto ballare milioni di italiani davanti allo schermo. >> “Non può farmi questo”. Garlasco, l’avvocato Lovati costretto a vuotare il sacco dopo gli ultimi fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it