H OTEL COSTIERA Genere: commedia, thriller Diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Con Jesse Williams, Jpordan Alexandra, Maria Chiara Giannetta, Antonio Gerardi, Samhay Garth, Tommaso Ragno. Su Prime Video “Hotel Costiera”, la clip della serie X Leggi anche › Paesaggi da cartolina e delitti. Su Prime, Jesse Williams è il Signore in giallo di “Hotel Costiera” Daniel De Luca (Jesse Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel suo paese d’origine per lavorare presso un lussuoso hotel di Positano, sulla Costiera Amalfitana. I suoi compiti vanno dalla risoluzione di piccoli inconvenienti per clienti facoltosi al vero motivo per cui è stato richiamato: ritrovare la figlia del suo datore di lavoro, il titolare dell’hotel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama le serie con al centro territori e location esclusive