Per 10 anni ho nascosto la mia fantasia sessuale a mia moglie ora gliel’ho confessata ed è così disgustata Mi ha fatto sentire un pervertito | lo sfogo del marito e il parere dell’esperta
Un segreto tenuto nascosto per un decennio, una confessione che doveva “ ravvivare ” la vita di coppia e che, invece, rischia di distruggerla. È la storia di un uomo, rimasto anonimo, che ha scritto alla rubrica della sessuologa Georgie Culley sul quotidiano The Sun per raccontare il suo dilemma e la reazione sconvolta della moglie. Nella sua lettera, l’uomo ha spiegato di aver tenuto nascosta per anni la sua fantasia, temendo la reazione della partner. Ma alla fine, il desiderio è diventato troppo forte da ignorare. “ Voglio guardare mia moglie fare sesso con un altro uomo, ma lei è completamente contraria “, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
