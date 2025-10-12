Peppone e don Camillo 70 anni dopo rievocata l’iconica sfida in bici

Boretto-Brescello (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 - La sfida in bici tra Peppone e don Camillo, che chiude il film “Don Camillo e l’onorevole Peppone”, prima dei titoli di coda, è stata rievocata nella Bassa, nello stesso percorso tra la stazione di Boretto e la piazza di Brescello, esattamente 70 anni dopo l’uscita di quella pellicola di successo. Protagonisti, stavolta, l’attuale parroco don Giancarlo Minotta insieme ai sindaci di Brescello ( Carlo Fiumicino ) e di Boretto ( Andrea Codelupi ), insieme a un centinaio di persone che, in bici, hanno seguito lo stesso tragitto, in gran parte lungo l’argine maestro del Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Peppone e don Camillo, 70 anni dopo rievocata l’iconica sfida in bici

