Pensavo fosse una vacanza invece quei 600 euro a testa servono a pagare la location del loro matrimonio Gli sposi sono avidi e meschini | lo sfogo della damigella è virale su Reddit

Un’amicizia quindicennale messa a dura prova da una richiesta che ha del surreale. Una donna ha affidato al forum “Wedding Shaming” di Reddit il suo sdegno e la sua incredulità, raccontando come i suoi amici, prossimi al matrimonio, abbiano cercato di far pagare agli invitati i costi della loro location nuziale, mascherando il tutto da “ vacanza “. La donna ha spiegato di essere stata scelta come damigella d’onore. Ma l’entusiasmo si è spento di fronte alle condizioni “totalmente ridicole” imposte dalla coppia. Gli sposi, invece di un luogo tradizionale, hanno affittato una grande casa e hanno preteso che ogni membro della famiglia e del “wedding party” vi soggiornasse per “l’intera settimana che precede il matrimonio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

