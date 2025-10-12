Pelo nero lungo timida e impaurita | famiglia disperata di Terni cerca la sua cagnolina

Sono ore di apprensione per una famiglia di Terni che ha smarrito la sua cagnolina. Diversi cartelli con la segnalazione delle ricerche sono comparsi nei quartieri Cospea e Polymer. Oltre alla foto dell’animale, è presente anche una breve descrizione.Si tratta di una cagnolina con pelo lungo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it