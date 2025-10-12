Pelo nero lungo timida e impaurita | famiglia disperata di Terni cerca la sua cagnolina

Ternitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di apprensione per una famiglia di Terni che ha smarrito la sua cagnolina. Diversi cartelli con la segnalazione delle ricerche sono comparsi nei quartieri Cospea e Polymer. Oltre alla foto dell’animale, è presente anche una breve descrizione.Si tratta di una cagnolina con pelo lungo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

pelo - nero

