Pelo nero lungo timida e impaurita | famiglia disperata di Terni cerca la sua cagnolina
Sono ore di apprensione per una famiglia di Terni che ha smarrito la sua cagnolina. Diversi cartelli con la segnalazione delle ricerche sono comparsi nei quartieri Cospea e Polymer. Oltre alla foto dell’animale, è presente anche una breve descrizione.Si tratta di una cagnolina con pelo lungo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: pelo - nero
CANE SMARRITO dal 25/09 Aiutiamo Cali a tornare a casa! Ha il microchip è un maschio di taglia medio/grande con pelo nero/grigio. È Molto dolce e socievole. Per qualsiasi avvistamento chiamare il 339 486 1583 oppure per whatsapp: 339 6 - facebook.com Vai su Facebook
Nero bollente: il vestito lungo estivo che funziona sempre, dai 20 ai 60 anni - Il vestito lungo più iconico di sempre si trasforma in un alleato anche con 40 gradi all’ombra, grazie a nuove interpretazioni fresche e leggere. Segnala iodonna.it
Dimenticate il little black dress, l'abito nero lungo è la tendenza strategica (ed elegante) dell'autunno - Introdotto da Coco Chanel alla fine degli anni Venti, l'abito nero è diventato un punto fermo del nostro guardaroba. Secondo vogue.it