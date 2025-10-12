Pedri è diventato il direttore d’orchestra della Spagna un mix perfetto di Xavi e Iniesta As

Nel 2-0 della Spagna sulla Georgia, il grande protagonista è stato Pedri. Il centrocampista del Barcellona ha dato prova di grande personalità in campo, sugellando il periodo d’oro che sta vivendo negli ultimi due anni. Pedri protagonista di una grande prova contro la Georgia. As scrive: Ha brillato nel ruolo di direttore d’orchestra della Spagna: 75 passaggi completati (88%), quattro occasioni create e tre duelli vinti. L’ex preparatore fisico della Spagna, Jesús Paredes, regalò a Xavi un disco del direttore d’orchestra Herbert Von Karajan durante Euro 2008, perché lo considerava il direttore d’orchestra della Nazionale spagnola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

