Pechino lancia il CH-3D | il super drone pensato per superare il Bayraktar TB2
Progettare un nuovo drone avanzato per competere con uno dei velivoli senza pilota da combattimento più diffusi al mondo: il Bayraktar TB2 turco. Questo è l’obiettivo dichiarato della Cina, che sta lavorando allo sviluppo del CH-3D, attualmente in fase di test di volo e valutazione tecnica da parte degli specialisti di AVIC, il gigante aerospaziale cinese. Il nuovo drone è stato pensato per inserirsi nella categoria dei MALE (Medium Altitude Long Endurance), la stessa in cui il TB2 ha conquistato una posizione dominante a livello globale. Il velivolo turco ha infatti dimostrato le sue capacità nei conflitti in Siria, Libia, Iraq, Nagorno-Karabakh e soprattutto nel teatro ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
