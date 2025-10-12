PC RomM 4.32 | Nuove Funzionalità Sperimentali e Miglioramenti alla Stabilità

Gamesandconsoles.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di RomM si arricchisce con un nuovo aggiornamento!  La versione 4.3.2  dell’applicazione, rilasciata solo pochi minuti fa, introduce una serie di miglioramenti interessanti, una nuova funzionalità sperimentale e importanti correzioni che rendono la gestione della tua collezione di ROM ancora più fluida e potente. Scopriamo insieme le novità principali. Cache delle Richieste (Sperimentale). Una delle aggiunte più significative di questa release è un  servizio sperimentale per la cache delle richieste API. Questa funzionalità, abilitabile tramite l’opzione  “Abilita cache richieste sperimentale”  nelle impostazioni dell’interfaccia utente, mira a migliorare le prestazioni e la reattività di Romm memorizzando nella cache le risposte delle API. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

