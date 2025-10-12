Pazza Idea Torino in mostra Il Museo del Cinema celebra gli anni ribelli e irriverenti del sogno italiano

Chi non ricorda le gemelle Kessler e lo scandalo dei loro balletti in costumini succinti? Ed Helmut Newton che posa nudo per lo speciale di Playmen dedicato agli eroi degli Anni ’70? Queste, e tante altre immagini che hanno fatto la storia del costume italiano sono in mostra fino al 9 marzo al Museo del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

