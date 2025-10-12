Pazienza | Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per i loro valori

"Il campionato disputato lo scorso anno sia dalla Vis che dalla Torres ha alzato delle aspettative che non sono ancora state rispettate. Vincerà la gara chi avrà più voglia di uscire da questa situazione di disagio". Il mister della Torres Michele Pazienza pone sullo stesso piano le due formazioni che oggi si sfideranno al Benelli. Alla partenza a rilento delle due compagini attribuisce infatti la stessa causa: "Noi come la Vis Pesaro abbiamo cambiato diversi giocatori e quando si cambia è chiaramente necessario più tempo per ottenere la continuità nei risultati. Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per valori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pazienza: "Mi aspetto una gara combattuta tra due squadre molto simili per i loro valori"

