Pavia 100 chili di cavi di rame nell’auto | denunciato per ricettazione

Pavia, 12 ottobre 2025 - La refurtiva è stata recuperata, ancora prima che il furto venisse scoperto. I carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, nella notte di venerdì, 10 ottobre, nel corso di un servizio mirato proprio al contrasto dei cosiddetti reati predatori, hanno notato un'auto sospetta aggirarsi nel centro abitato di San Martino, appena al di là dei confini del capoluogo provinciale. Procedendo al controllo del mezzo, i militari hanno trovato conferma ai loro iniziali sospetti: a bordo dell'automobile, con bagagliaio evidentemente capiente, sono stati infatti trovati circa 100 chili di cavi di rame e fibra ottica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, 100 chili di cavi di rame nell’auto: denunciato per ricettazione

