Paura sulla litoranea Vieste-Peschici | si ribalta auto una donna e traffico in tilt

Foggiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura sul Gargano, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, si è verificato un incidente lungo la provinciale 52, ovvero la litoranea che collega Vieste a Peschici. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata all'altezza di ‘Sfinale’; ferita la donna che era. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - litoranea

Paura sulla Litoranea, incendio distrugge un chiosco di un fruttivendolo

Paura sulla Litoranea, incendio distrugge un chiosco di un fruttivendolo

Paura sulla litoranea, in fiamme una pizzeria

torna a far paura a Peschici - In volo i canadair, chiusi ferrovia e A14 all'altezza di Termoli L'incubo delle fiamme torna a far paura sul Gargano. Scrive affaritaliani.it

Incendio sul Gargano, in fiamme il bosco di Vieste a 17 anni dal rogo di Peschici (lo stesso giorno). Paura tra i turisti. Video - Un vasto incendio sta interessando il bosco sovrastante baia San Felice a Vieste, i vigili del fuoco hanno disposto a scopo precauzionale l'evacuazione della vicina Baia dei campi la struttura ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Litoranea Vieste Peschici