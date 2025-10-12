Paura in via Arpi | uomo aggredito e accoltellato in strada
Un uomo di 43 anni si è presentato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre al pronto soccorso del ‘Riuniti’ di Foggia, con una ferita da arma da taglio ad una spalla.L'aggressione sarebbe avvenuta poco prima, in via Arpi, nel centro storico di Foggia, luogo più volte teatro di risse e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: paura - arpi
Joseph Splendido. . AGGRESSIONE IN VIA ARPI: IL SINDACO SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITÀ Massima vicinanza e solidarietà al giovane aggredito e alla sua famiglia. Episodi del genere fanno paura e toccano tutti noi, perché chiunque potrebbe tro - facebook.com Vai su Facebook
