Paura in un hotel incendio nella sauna

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Fiumicino. Le fiamme - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - sono divampate in una sauna all'interno dell'hotel Hilton nei locali della palestra. L'episodio si è verificato alle 9:15 di domenica 12 ottobre.Due squadre dei pompieri sono sopraggiunte in via Arturo Ferrarin. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - hotel

Incendio nella suite, paura in hotel: la struttura subito evacuata

Scivola in un hotel e batte la testa: paura per un 11enne

Paura in un noto hotel del Lungomare: spari durante una rapina ad un turista

paura hotel incendio saunaScoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton: paura fra gli ospiti, sul posto i vigili del fuoco - Risveglio movimentato per gli ospiti di un hotel alle porte della Capitale, a Fiumicino, dove è scoppiato un incendio. Da fanpage.it

paura hotel incendio saunaPaura all’hotel Hilton di Fiumicino, fiamme in una sauna: nessun ferito - Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno domato un incendio divampato nella sauna dell’hotel Hilton in via Arturo Ferrarin. Secondo ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Hotel Incendio Sauna