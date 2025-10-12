Paura in un hotel incendio nella sauna
Incendio a Fiumicino. Le fiamme - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - sono divampate in una sauna all'interno dell'hotel Hilton nei locali della palestra. L'episodio si è verificato alle 9:15 di domenica 12 ottobre.Due squadre dei pompieri sono sopraggiunte in via Arturo Ferrarin. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: paura - hotel
Incendio nella suite, paura in hotel: la struttura subito evacuata
Scivola in un hotel e batte la testa: paura per un 11enne
Paura in un noto hotel del Lungomare: spari durante una rapina ad un turista
Momenti di paura nel cuore di Parigi: un furgone è esploso davanti all’Hotel Matignon, residenza ufficiale del Primo Ministro francese, poche ore dopo le clamorose dimissioni di Sébastien Lecornu. Diverse esplosioni sono state udite nella zona, generando pa - facebook.com Vai su Facebook
Disneyland Paris - Ottobre da paura! Halloween è alle porte... ma c'è ancora tempo per vivere tutta la magia (e un pizzico di paura) a Disneyland Paris! 3 giorni 2 notti volo + hotel e ingressi al Parco da € 479 a persona https://marrasviaggi.com/offerte/23-disne - X Vai su X
Scoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton: paura fra gli ospiti, sul posto i vigili del fuoco - Risveglio movimentato per gli ospiti di un hotel alle porte della Capitale, a Fiumicino, dove è scoppiato un incendio. Da fanpage.it
Paura all’hotel Hilton di Fiumicino, fiamme in una sauna: nessun ferito - Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno domato un incendio divampato nella sauna dell’hotel Hilton in via Arturo Ferrarin. Secondo ilfaroonline.it