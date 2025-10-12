Paura in un hotel incendio nella sauna

Incendio a Fiumicino. Le fiamme - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - sono divampate in una sauna all'interno dell'hotel Hilton nei locali della palestra. L'episodio si è verificato alle 9:15 di domenica 12 ottobre.Due squadre dei pompieri sono sopraggiunte in via Arturo Ferrarin. 🔗 Leggi su Romatoday.it