Paura e tragedia sfiorata in Serie C | tifosi cadono in campo partita sospesa tra Albinoleffe e Lecco

Paura e tragedia sfiorata in Serie C: partita sospesa tra Albinoleffe e Lecco. Attimi di paura e tensione durante la gara di Serie C tra Albinoleffe e Lecco, disputata allo stadio di Zanica. L’incontro è stato sospeso improvvisamente al 38° minuto del primo tempo dopo che alcuni tifosi sono caduti in campo in seguito al cedimento di una barriera del settore ospiti. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di sostenitori del Lecco stava esultando dopo un’occasione da gol quando una parte della recinzione ha ceduto, facendo precipitare alcune persone sul terreno di gioco. Immediato l’intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine, che hanno soccorso i feriti e riportato la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

