Paura e tragedia sfiorata in Serie C | tifosi cadono in campo partita sospesa tra Albinoleffe e Lecco
Paura e tragedia sfiorata in Serie C: partita sospesa tra Albinoleffe e Lecco. Attimi di paura e tensione durante la gara di Serie C tra Albinoleffe e Lecco, disputata allo stadio di Zanica. L’incontro è stato sospeso improvvisamente al 38° minuto del primo tempo dopo che alcuni tifosi sono caduti in campo in seguito al cedimento di una barriera del settore ospiti. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di sostenitori del Lecco stava esultando dopo un’occasione da gol quando una parte della recinzione ha ceduto, facendo precipitare alcune persone sul terreno di gioco. Immediato l’intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine, che hanno soccorso i feriti e riportato la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: paura - tragedia
Paura sulla Novedratese: camionista ha un malore e si schianta, evitata la tragedia
Tragedia per Leopoldo Mastelloni, colpito da un ictus: paura tra i fan
Paura nella notte a Sant’Elia Fiumerapido: doppio incendio, sfiorata la tragedia
Paura e tragedia sfiorata in #SerieC: tifosi cadono in campo, partita sospesa - X Vai su X
al Tour: il giorno prima della tragedia https://youtube.com/shorts/wzKys7XJqZU “Fabio, io mi ritiro, ho paura di cadere” – Petito “Chi mi farà compagnia ora nei gruppetti?” – Casartelli Iscriviti al Canale TGSTVCH e scri - facebook.com Vai su Facebook
Paura e tragedia sfiorata in Serie C: tifosi cadono in campo, partita sospesa - 0 per gli ospiti, è stato sospeso 6' all'80' a causa di un brutto incidente per due tifo ... Scrive tuttosport.com
Tragedia sfiorata in campo a Cotronei: calciatore dell'Altomonte colpito alla testa, è grave ma cosciente - Trauma cranico ed emorragia cerebrale per Francisco Segura dopo l'impatto con un avversario. Secondo cosenzachannel.it