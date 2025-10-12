Paura all’hotel Hilton di Fiumicino fiamme in una sauna | nessun ferito
Fiumicino, 12 ottobre 2025 – Attimi di apprensione questa mattina all’hotel Hilton, nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, dove intorno alle 9.15 è divampato un incendio all’interno della palestra, in particolare nella sauna della struttura. Sul posto è intervenuta prontamente la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che ha inviato due squadre, supportate da un’autobotte, un’autoscala, il Carro Autoprotettori e il Carro Teli. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e hanno permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si estendesse ad altre aree dell’albergo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
