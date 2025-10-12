Paura a Ciampino | c' è un uomo armato Trattative con i carabinieri

Paura a Ciampino dove un uomo armato di pistola ha creato allarme nella zona. Secondo quanto appreso al momento da Roma Today, il soggetto si trova in giardino ed è da solo in casa.Sono momenti concitati quelli che si stanno vivendo oggi, domenica 12 ottobre, all'altezza di via dell'Acqua Acetosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it