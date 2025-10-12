Patto di gemellaggio nel nome della pace
Una grande festa, all’insegna della fratellanza e della solidarietà, della pace e della cooperazione. Sono i sentimenti e i propositi sottesi ai Patti di gemellaggio e di amicizia sottoscritti, ieri, nella Sala del Consiglio, in occasione della rievocazione storica “La Disfida di San Fortunato“. Per la prima volta si sono ritrovati insieme gli amici francesi di Dreux, i tedeschi di Melsungen, gli spagnoli di Santomera e quelli di Koudougou dal Burkina Faso. E poi le delegazioni italiane di Castel Pietro Romano, piccolo borgo di quasi 1.000 abitanti unito a Todi dalla figura di Jacopone che venne imprigionato qui per volontà di Papa Bonifacio VIII dopo la firma del Manifesto di Lunghezza, e della città di Enna con la quale è stato siglato il gemellaggio nel 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it
