Paternò | tenta di sfuggire ai Carabinieri ma nel marsupio aveva droga e contanti

L'episodio nel centro cittadino. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno fermato un uomo di 37 anni, residente nel comune etneo, trovato in possesso di droghe e denaro contante in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell'attività illecita. Il tentativo di fuga. Il 37enne è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in una via del centro. Alla vista della pattuglia, l'uomo ha cambiato improvvisamente direzione, nel tentativo di eludere il controllo.

