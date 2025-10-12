Passi di pace tra Perugia e Assisi
Una mattina luminosa, un corteo che riparte con passo deciso e un invito semplice: credere che la pace sia possibile. Dalle prime ore di oggi, tra Perugia e Assisi, migliaia di persone hanno scelto di esserci, segnate dalle notizie sulla possibile tregua in Palestina e unite dall'idea che camminare insieme sia già un modo di .
Putin parla prima del vertice con Trump sull'Ucraina: "La pace passi da un accordo sulle armi nucleari"
Tajani: "Passi in avanti per la pace, ma c'è ancora molto da lavorare. Italia pronta ad accogliere qualsiasi vertice"
Ucraina, L. Fontana: fiducia in passi avanti sulla via della pace
? Questa mattina ha preso luogo a Scandiano un LABORATORIO DELLE SCUOLE in preparazione alla camminata intercomunale "PASSI PER LA PACE" Hai mai pensato che anche camminare può essere un gesto di pace? Sabato 18 ottobre unisc
In #MedioOriente, primi passi verso la pace a Gaza. Nella notte il governo israeliano ratifica l'accordo con Hamas. Dopo 735 giorni di guerra nella Striscia scatta il cessate il fuoco.
In Marcia per la Pace. Un fiume di gente in corteo da Perugia ad Assisi: fraternità contro la guerra
"Imagine all the people", da Perugia ad Assisi al via la marcia per la pace - Il popolo della pace si è messo in cammino per dire basta alle guerre e ai conflitti, con un pensiero particolare quest'anno alla Palestina nei giorni della tregua su Gaza ...