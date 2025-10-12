Ben 13mila mozziconi di sigaretta sono il bottino di una sola mattinata di ’ plogging ’ in centro storico, ma sono anche la misura dell’inciviltà delle persone che, incuranti di viverci in quella stessa città, usano piazze e strade come un enorme posacenere. L’enorme quantità di resti di sigarette è il risultato della camminata ecologica organizzata da Alea Ambiente che ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini tra studenti, famiglie e volontari impegnati a ripulire le strade e le piazze. "Siamo molto soddisfatti della risposta della comunità a questa iniziativa – dichiara Simona Buda, presidente di Alea –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata ecologica di Alea: "Raccolti 13mila mozziconi in centro. In arrivo contenitori dedicati"