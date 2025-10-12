Passeggiata ecologica di Alea | Raccolti 13mila mozziconi in centro In arrivo contenitori dedicati
Ben 13mila mozziconi di sigaretta sono il bottino di una sola mattinata di ’ plogging ’ in centro storico, ma sono anche la misura dell’inciviltà delle persone che, incuranti di viverci in quella stessa città, usano piazze e strade come un enorme posacenere. L’enorme quantità di resti di sigarette è il risultato della camminata ecologica organizzata da Alea Ambiente che ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini tra studenti, famiglie e volontari impegnati a ripulire le strade e le piazze. "Siamo molto soddisfatti della risposta della comunità a questa iniziativa – dichiara Simona Buda, presidente di Alea –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: passeggiata - ecologica
Giornata Ecologica – Sabato 18 ottobre ore 10:00 Unisciti a noi per una passeggiata ecologica di pulizia del territorio, organizzata in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Legambiente e la Parrocchia dei SS. Fermo e Rustico. Quando: Sabat - facebook.com Vai su Facebook
PULIAMO IL MONDO 2025 Il Comune di Ripatransone partecipa all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in collaborazione con Legambiente – Circolo di San Benedetto del Tronto. Passeggiata ecologica con i ragazzi dell’ISC di Ripatransone. #ComuneRip - X Vai su X
Passeggiata ecologica di Alea: "Raccolti 13mila mozziconi in centro. In arrivo contenitori dedicati" - Ben 13mila mozziconi di sigaretta sono il bottino di una sola mattinata di ’ plogging ’ in centro storico, ma sono anche la misura dell’inciviltà delle persone che, incuranti di viverci in quella stes ... msn.com scrive
Passeggiata ecologica in Sabina: «Celebriamo la giornata della Terra» - In Sabina domani la Giornata Mondiale della Terra 2025 sarà celebrata con un appuntamento dedicato all’ambiente, alla comunità e alla salute: una passeggiata ecologica da Fara in Sabina alla ... Scrive ilmessaggero.it