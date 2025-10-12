Passato difficile da dimenticare Dal rifugio Enpa alla nuova casa | l’adozione di Buffy e Pandora

Buffy e Pandora, due cagnoline del rifugio di Enpa Monza, dopo tanta sofferenza hanno finalmente iniziato la loro nuova vita. Tutto grazie all’ adozione di Michela Vittoria Brambilla, che si è portata a casa le cagnoline dopo aver visitato il canile insieme alla figlia Stella. Brambilla, fondatrice di Leidaa, Lega italiana difesa animali e ambiente, ha preso la decisione di adottare in canile dopo aver perso la sua fidata cagnolina, a seguito di una malformazione cardiaca. Così l’altro cane della famiglia, Cesare, è rimasto solo e desideroso di un compagno. Arrivata in via San Damiano, al rifugio Enpa, Brambilla ha chiesto di adottare un cane anziano e di taglia grande, ossia la tipologia che secondo le statistiche ha meno probabilità di essere adottata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

