Passato difficile da dimenticare Dal rifugio Enpa alla nuova casa | l’adozione di Buffy e Pandora
Buffy e Pandora, due cagnoline del rifugio di Enpa Monza, dopo tanta sofferenza hanno finalmente iniziato la loro nuova vita. Tutto grazie all’ adozione di Michela Vittoria Brambilla, che si è portata a casa le cagnoline dopo aver visitato il canile insieme alla figlia Stella. Brambilla, fondatrice di Leidaa, Lega italiana difesa animali e ambiente, ha preso la decisione di adottare in canile dopo aver perso la sua fidata cagnolina, a seguito di una malformazione cardiaca. Così l’altro cane della famiglia, Cesare, è rimasto solo e desideroso di un compagno. Arrivata in via San Damiano, al rifugio Enpa, Brambilla ha chiesto di adottare un cane anziano e di taglia grande, ossia la tipologia che secondo le statistiche ha meno probabilità di essere adottata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: passato - difficile
Maldini fa un tuffo nel passato: “Sono uno dei più perdenti. Ecco il derby più difficile”
Dexter: resurrection trascura il difficile passato di harrison
L'accoglienza e la solidarietà per Sayed e Ziad: «Avevano un passato difficile e tante speranze»
Perché alcuni cani sembrano reagire con calma a ogni situazione, mentre altri scattano per un nonnulla? È davvero colpa della razza, come molti credono, o dietro quei ringhi e quelle paure si nasconde qualcos’altro — magari un passato difficile, invisibile ag - facebook.com Vai su Facebook
Dopo un passato difficile, il cane Chevy fa una cosa indimenticabile prima di capire di essere al sicuro @lazampa @LaStampa - X Vai su X
Passato difficile da dimenticare. Dal rifugio Enpa alla nuova casa: l’adozione di Buffy e Pandora - Michela Vittoria Brambilla e la figlia Stella, in visita al centro, si sono innamorate delle due cagnoline. Lo riporta ilgiorno.it