Parzialmente inagibile dal terremoto del 2023 | via libera ai lavori al cimitero comunale di Rocca
Via libera dalla giunta comunale ad una serie di cantieri a Rocca San Casciano. Uno di questi riguarda il terzo e quarto stralcio dei lavori di ripristino dei danni causati al cimitero comunale dal sisma del settembre 2023 per un importo di 900 mila euro. Semaforo verde anche ai lavori di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
