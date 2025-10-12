partiti blindati nei quartieri generali il pd a fontebecci fdi in cerchiaia esercito di rappresentanti di lista

Primo giorno di elezioni regionali con lo sguardo incollato alle percentuali di affluenza. Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e sia il centrodestra sia il centrosinistra sono chiamati a fare i conti con il rischio di astensionismo. Intanto sono state predisposte le postazioni per quelle che sono considerate da tutti ’48 di fuoco’. Il Pd comunale e provinciale si riunirà nella sede di Fontebecci insieme a iscritti e rappresentanti delle Unioni comunali del territorio. Qui ci saranno, oltre al segretario provinciale Andrea Valenti e alla leader dell’Unione comunale Rossana Salluce, anche tutti i candidati (in primis gli uscenti Simone Bezzini, Anna Paris ed Elena Rosignoli) per monitorare in tempo reale affluenze, exit-poll e soprattutto risultati dello scrutinio delle 296 sezioni della circoscrizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

