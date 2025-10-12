Partenza in salita per il Modena femminile con l' Imolese finisce 1-2
Prima giornata del Campionato di Eccellenza, il Modena non capitalizza le occasioni create e viene punito sulle uniche due occasioni concesse all'Imolese. Primo tempo tutto di marca gialloblù, al 3' minuto prima conclusione a rete, Hamouda supera l'avversaria diretta e dal fondo centra dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Volley B1 femminile, all'esordio Lasersoft cade a Modena (3-1) - Nella prestazione delle riccionesi è mancata continuità e in alcuni tratti anche incisività nella fase offensiva ... Riporta altarimini.it
Moma Anderlini Modena-Lasersoft Riccione 3-1 - 1 iniziale sul quale la panchina locale è costretta subito a fermare il gioco. Come scrive newsrimini.it