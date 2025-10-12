Parte un ciclo di incontri letterari Il rilancio passa anche dalla cultura

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Zamboni, Marcello Fois, Valentina Mastroianni: sono tre nomi di successo del panorama letterario italiano i protagonisti della partenza di ’ Autori in centro al Foro ’, la rassegna di incontri culturali con cui entra nel vivo la stagione di eventi del Foro Annonario di Cesena. Il primo appuntamento è fissato giovedì 16 ottobre alle 19 con una prima nazionale d’eccezione: il nuovo romanzo di Massimo Zamboni (nella foto), che prima di iniziare una feconda carriera nel mondo della scrittura è stato chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi. ’Pregate per ea’, questo il titolo della sua ultima fatica per i tipi di Einaudi, con cui aveva già pubblicato “L’eco di uno sparo” (2015), “Nessuna voce dentro” (2017) e “La trionferà” (2021). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parte un ciclo di incontri letterari il rilancio passa anche dalla cultura

© Ilrestodelcarlino.it - Parte un ciclo di incontri letterari. Il rilancio passa anche dalla cultura

In questa notizia si parla di: parte - ciclo

Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli

La Nazionale che verrà: più fisico e talento, il nuovo ciclo parte da Niang e Diouf

Torna stasera in tv Il Commissario Montalbano con il ciclo di film Camilleri incontra Montalbano: si parte con Il sorriso di Angelica

parte ciclo incontri letterariParte un ciclo di incontri letterari. Il rilancio passa anche dalla cultura - Massimo Zamboni, Marcello Fois, Valentina Mastroianni: sono tre nomi di successo del panorama letterario italiano i protagonisti della partenza di ’ Autori in centro al Foro ’, la rassegna di incontri ... ilrestodelcarlino.it scrive

parte ciclo incontri letterariAlba de Céspedes, la voce ’dimenticata’ - Un nuovo ciclo di incontri letterari si apre alla biblioteca Chelliana con l’obiettivo di riportare alla luce figure fondamentali ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Parte Ciclo Incontri Letterari