Parte da Orsogna la marcia per la pace dedicata al popolo rom

È partito da Orsogna il cammino dell'itinerario rom per la pace. Domenica mattina alle 8 è iniziata la marcia da Orsogna a Lanciano che unisce due monumenti dedicati al Samudaripen per lanciare un messaggio di pace e di concordia fra tutti i popoli e contro ogni forma di razzismo e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it