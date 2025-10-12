Parte da Orsogna la marcia per la pace dedicata al popolo rom

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito da Orsogna il cammino dell'itinerario rom per la pace. Domenica mattina alle 8 è iniziata la marcia da Orsogna a Lanciano che unisce due monumenti dedicati al Samudaripen per lanciare un messaggio di pace e di concordia fra tutti i popoli e contro ogni forma di razzismo e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - orsogna

parte orsogna marcia paceIl popolo della pace in marcia - Cinquanta mila persone in cammino da Perugia ad Assisi per dire basta alle guerre. rainews.it scrive

parte orsogna marcia pacePartita la Marcia per la Pace Perugia-Assisi, in testa lo scriscione "Fraternità" - Uno scriscione giallo con su scritta la parola "Fraternità", le note di "Immagine" di John Lennon e tante bandiere arcobaleno. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parte Orsogna Marcia Pace