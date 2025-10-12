Parolin | Due Stati e Due popoli

13.50 "Due Stati per due popoli è la formula che può aiutare a risolvere i problemi e i rapporti tra ebrei e palestinesi ed è perfettamente in linea con quanto noi abbiamo sempre chiesto". Così il cardinale Parolin, segretario di Stato del Vaticano, da Assisi dove ha presieduto la celebrazione eucaristica in memoria di San Carlo Acutis. Parolin ha detto che "non ci sarà la vera pace senza che sia fatta giustizia per tutti i popoli", perché "come ha sempre detto la Chiesa a fondamento della pace deve esserci la giustizia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

