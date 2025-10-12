Parma l’amichevole col Monza offre nuovi spunti | Cuesta valuta il cambio modulo?

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma, l’amichevole col Monza regala indicazioni: Cuesta pensa a un nuovo modulo? Tutti i dettagli Il test amichevole tra Parma e Monza ha fornito indicazioni preziose per l’allenatore crociato Carlos Cuesta, tecnico spagnolo noto per la sua attenzione alla fase tattica e alla valorizzazione dei giovani. Nonostante il risultato non fosse l’obiettivo principale, la partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

parma l8217amichevole col monza offre nuovi spunti cuesta valuta il cambio modulo

© Calcionews24.com - Parma, l’amichevole col Monza offre nuovi spunti: Cuesta valuta il cambio modulo?

In questa notizia si parla di: parma - amichevole

Parma, solo pari in amichevole: Leoni titolare per più di un’ora

Brutto infortunio per Ondrejka durante l’amichevole del Parma: portato via in ambulanza

Calciomercato Inter, Leoni in campo per 75 minuti nell’amichevole del Parma contro il Werder Brema: buoni segnali sul campo

Calcio: Parma-Monza 2-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 11 di 15 foto Serie A - ansa.it scrive

Parma, Pecchia: "Delprato out col Monza. Dobbiamo dare risposte a noi stessi" - Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Monza. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Parma L8217amichevole Monza Offre