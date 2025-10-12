Parla il fratello di Liliana Resinovich e sbotta sul marito | Stufo delle pagliacciate di Sebastiano Visintin

In questi giorni, a quasi quattro anni dal ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich, è stata sequestrata la GoPro del marito Sebastiano Visintin, che è indagato e che ha sempre rappresentato la chiave del suo alibi. Dice Sergio: “Voglio ricordare che mia sorella è stata picchiata, uccisa, impacchettata e occultata, ma chi è stato? A noi interessa solo di sapere chi è stato, questa tragedia ha causato tanto dolore e sono ormai 4 anni e spero che adesso si inizi a fare qualcosa”. Sciarelli sottolinea che la famiglia sin da subito ha sostenuto che Liliana non poteva essersi suicidata, e poi ricorda che fu proprio il fratello Sergio a chiamare Chi l’ha visto quando la donna era solo scomparsa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

