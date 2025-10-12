Parla il fratello di Liliana Resinovich e sbotta sul marito | Stufo delle pagliacciate di Sebastiano Visintin
In questi giorni, a quasi quattro anni dal ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich, è stata sequestrata la GoPro del marito Sebastiano Visintin, che è indagato e che ha sempre rappresentato la chiave del suo alibi. Dice Sergio: “Voglio ricordare che mia sorella è stata picchiata, uccisa, impacchettata e occultata, ma chi è stato? A noi interessa solo di sapere chi è stato, questa tragedia ha causato tanto dolore e sono ormai 4 anni e spero che adesso si inizi a fare qualcosa”. Sciarelli sottolinea che la famiglia sin da subito ha sostenuto che Liliana non poteva essersi suicidata, e poi ricorda che fu proprio il fratello Sergio a chiamare Chi l’ha visto quando la donna era solo scomparsa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: parla - fratello
Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero”
Valentina Greco trovata in un armadio: l’intuizione della madre, parla il fratello, in arrivo l’interrogatorio
Caso Epstein, parla il fratello: “Jeffrey aveva informazioni compromettenti su Trump. Non è suicidio, è stato ucciso”
Parla Andrea De Priamo: nell'audizione anche la versione del fratello, Pietro Orlandi - facebook.com Vai su Facebook
Cheick Niang, parla il fratello di Saliou: «Giocavamo al campetto, ora con Trento lo sfiderò in serie A» - X Vai su X
Liliana Resinovich: a Quarto Grado le novità/ Il caso dall’inizio: la morte, le GoPro, Visintin e Sterpin - Liliana Resinovich, il caso a Quarto Grado: cos'è successo alla 63enne dalla sparizione e cosa c'entra il marito Sebastiano Visintin ... Si legge su ilsussidiario.net
Liliana Resinovich, Sergio: “Stufo delle pagliacciate di Sebastiano”/ “Perchè lo fanno parlare ancora?” - Il giallo di Liliana Resinovich a Chi l'ha visto, con l'intervista a Sergio, il fratello della vittima: ecco le sue parole di ieri su Rai Tre ... Scrive ilsussidiario.net