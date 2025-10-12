Parigi-Tours 2025 oggi | orari percorso tv Finale impegnativo con salite e sterrati
Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi-Tours 2025, giunta alla sua 119esima edizione. La corsa francese è ormai un appuntamento costante del fine stagione ed è una classica che vanta da sempre un parterre di primo livello. L’anno scorso ad imporsi fu il transalpino Cristophe Laporte. Saranno 23 le squadre al via, dodici di queste World Tour. Il percorso propone un alternarsi di tratti pianeggianti e salite brevi, alcune con dei tratti in sterrato. Difficile prevedere quello che sarà il momento decisivo della corsa, con un finale che potrebbe coinvolgere m0lti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parigi - tours
Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming
Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini
Arnaud Demare volta pagina: il velocista francese si ritira dopo la Parigi-Tours. Un viaggio straordinario nel mondo del ciclismo professionistico #ParisTours #Ciclismo https://tuttobiciweb.it/article/1760082137… - X Vai su X
A 34 anni si ritira anche Arnaud Demare, uno dei migliori velocisti della sua generazione. Ha vinto la Sanremo 2016 e 10 tappe tra Tour e Giro. La sua ultima corsa sarà la Parigi-Tours, che ha già vinto due volte. - facebook.com Vai su Facebook
Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, tv. Finale impegnativo con salite e sterrati - Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi- Scrive oasport.it
LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, ma occhio a Brennan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi- Secondo oasport.it