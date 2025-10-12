Parigi-Tours 2025 oggi | orari percorso tv Finale impegnativo con salite e sterrati

Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi-Tours 2025, giunta alla sua 119esima edizione. La corsa francese è ormai un appuntamento costante del fine stagione ed è una classica che vanta da sempre un parterre di primo livello. L’anno scorso ad imporsi fu il transalpino Cristophe Laporte. Saranno 23 le squadre al via, dodici di queste World Tour. Il percorso propone un alternarsi di tratti pianeggianti e salite brevi, alcune con dei tratti in sterrato. Difficile prevedere quello che sarà il momento decisivo della corsa, con un finale che potrebbe coinvolgere m0lti. 🔗 Leggi su Oasport.it

