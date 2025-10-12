Pari Spettacolo tra Fiorentina e Inter Women finisce 2-2 al Viola Park

Ilprimatonazionale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter Women domina e stende la Fiorentina Emozioni a non finire al Viola Park nella giornata di ieri, 11 ottobre 2025, dove Fiorentina e Inter Women si sono divise la posta in palio con un combattuto 2-2. Un risultato (quasi) giusto al termine di una gara intensa e ricca di colpi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

pari spettacolo tra fiorentina e inter women finisce 2 2 al viola park

© Ilprimatonazionale.it - Pari Spettacolo tra Fiorentina e Inter Women, finisce 2-2 al Viola Park

In questa notizia si parla di: pari - spettacolo

Softball, spettacolo al Buscherini: pari tra Bollate e Forlì, finale scudetto aperta

Pistoiese, pari prezioso a Piacenza. Altalena di emozioni e spettacolo

pari spettacolo fiorentina interLa Femminile: 2-2 con l’Inter. Ragazze, che peccato. Pari beffa allo scadere - La beffa per la Fiorentina Femminile è arrivata in pieno recupero, ripresa sul 2- Secondo lanazione.it

pari spettacolo fiorentina interPiovani: “Buon pari, dobbiamo ancora lavorare tanto. Penso addirittura che…” - 2 tra Fiorentina e l'Inter Women al Viola Park: ecco le dichiarazioni di coach Piovani dopo la partita ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pari Spettacolo Fiorentina Inter