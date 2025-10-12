Pari senza reti col Novara Giana punticino amaro
di Luca Mignani GORGONZOLA Un “punticino“ che allunga la serie positiva a tre gare: cinque punti e una sola rete subita. Il bicchiere, per la Giana, è tutto sommato mezzo pieno dopo lo 0-0 col Novara (che non ha ancora vinto una partita). Resta l’amarezza per una rete annullata a Gabbiani: sulla combinazione Renda-Akammadu sventata da Borseggia, infatti, l’ex Cremonese aveva insaccato in tap-in, ma dopo una lunga revisione Fvs la rete è stata annullata per fallo di mano dell’ex Crema. Pochi sussulti, prima e dopo. L’anticipo di Valdesi su Akammadu nei pressi della linea di porta e il volo di Boseggia sul colpo a botta sicura di Colombara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pari - reti
Union Brescia, buone sensazioni e pari senza reti con la Virtus Entella
Fiorentina, pari a reti bianche contro il Nottingham: equilibrio e segnali per il mister
Pari senza reti tra Forlì e Ancona. Valentini resta biancorosso, operato capitan Gaiola
Il pareggio a reti bianchi tra Juve e Milan regala la vetta ai partenopei, a pari punti con la squadra della Capitale. Pulisic e David deludono le aspettative, Bonny e Cancellieri ogni oltre aspettativa. Il Campionato torna il 18 ottobre, dopo la pausa per la Naziona Vai su Facebook
Calcio Femminile Basta un pari a reti inviolate per la Torres per andare avanti in Coppa Italia - X Vai su X
Pari senza reti col Novara. Giana, “punticino“ amaro - di Luca MignaniGORGONZOLAUn “punticino“ che allunga la serie positiva a tre gare: cinque punti e una sola rete subita. sport.quotidiano.net scrive
Novara, pari senza gol con la Giana: gli azzurri rimandano ancora la vittoria - Reti bianche al “Città di Gorgonzola”, altro pareggio per il Novara ... lavocedinovara.com scrive