di Luca Mignani GORGONZOLA Un “punticino“ che allunga la serie positiva a tre gare: cinque punti e una sola rete subita. Il bicchiere, per la Giana, è tutto sommato mezzo pieno dopo lo 0-0 col Novara (che non ha ancora vinto una partita). Resta l’amarezza per una rete annullata a Gabbiani: sulla combinazione Renda-Akammadu sventata da Borseggia, infatti, l’ex Cremonese aveva insaccato in tap-in, ma dopo una lunga revisione Fvs la rete è stata annullata per fallo di mano dell’ex Crema. Pochi sussulti, prima e dopo. L’anticipo di Valdesi su Akammadu nei pressi della linea di porta e il volo di Boseggia sul colpo a botta sicura di Colombara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pari senza reti col Novara. Giana, "punticino" amaro