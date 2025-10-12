Parco Maugeri riaperto | sopralluogo del sindaco Leccese dopo la chiusura per maltempo

Baritoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati riaperti questa domenica i cancelli di parco Maugeri, l’area verde di via Michele Fiorino nel quartiere Japigia, rimasta chiusa per circa una settimana a causa dei danni provocati dal forte vento dei giorni scorsi.Le raffiche avevano infatti interessato il cantiere del nuovo giardino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - maugeri

Degrado a parco Maugeri: fontanelle come acquitrini, tavoli divelti e pavimentazione sconnessa

Tombino rotto a Parco Maugeri: "Intervenire prima che qualcuno si faccia male"

Ripristinati i tombini di parco Maugeri: intervento di manutenzione nell'area verde

Cerca Video su questo argomento: Parco Maugeri Riaperto Sopralluogo