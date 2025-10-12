Parco Maugeri riaperto | sopralluogo del sindaco Leccese dopo la chiusura per maltempo
Sono stati riaperti questa domenica i cancelli di parco Maugeri, l’area verde di via Michele Fiorino nel quartiere Japigia, rimasta chiusa per circa una settimana a causa dei danni provocati dal forte vento dei giorni scorsi.Le raffiche avevano infatti interessato il cantiere del nuovo giardino. 🔗 Leggi su Baritoday.it
