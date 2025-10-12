Bilancio provvisorio e numericamente importante quello tracciato dal Parco delle Alpi Apuane che indica con oltre un milione di visitatori quelli che che nel periodo che va dalla primavera all’estate sono transitati all’interno dell’ambito protetto. Un risultato ancora in divenire, visto che in realtà la stagione deve ancora terminare e sono ancora molte le iniziative messe in campo direttamente dal Parco o in collaborazione con varie le associazioni del territorio su cui ricade, e che tuttavia risulta In linea con quello degli ultimi anni, in prospettiva di un superamento. Oltre alle presenze che si aggiungeranno nel periodo autunno inverno, il calcolo preciso degli ingressi alle Apuane risulta molto difficile, non solo per la conformazione geografica del parco che, contrariamente a quanto avviene per gli altri due parchi regionali, quello della Maremma e quello di San Rossore, non ha accessi monitorati per registrare le effettive presenze, ma anche perché si tratta di un’area che copre ben 500 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco delle Apuane. Visitatori in crescita:: "Un milione di presenze"