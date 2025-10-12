Parcheggia l' auto e scende | un ladro le ruba la borsa appoggiata sul sedile

Catturato un ladro che aveva appena rubato una borsa da un'auto in sosta temporanea. È successo sabato di prima mattina. Il furtoI poliziotti della volante Città Studi sono accorsi in viale Brianza (angolo via Montepulciano) chiamati dalla vittima, una donna che si era vista rubare la borsa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

