Paragon anche l'ad di Enel e manager di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l'amministratore delegato di Enel e membro del Cda di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato. Il suo nome si aggiunge a quelli dell'ad di Unicredit, Andrea Orcel e del potente editore, Francesco Gaetano Caltagirone, finiti vittime di spionaggio tramite Graphite, lo spyware dell'israeliana Paragon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

