Paragon anche l'ad di Enel e manager di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato

Anche l'amministratore delegato di Enel e membro del Cda di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato. Il suo nome si aggiunge a quelli dell'ad di Unicredit, Andrea Orcel e del potente editore, Francesco Gaetano Caltagirone, finiti vittime di spionaggio tramite Graphite, lo spyware dell'israeliana Paragon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paragon - enel

Dopo i giornalisti, Caltagirone. Dopo Caltagirone, Orcel di Unicredit. Dopo Orcel, Cattaneo di Enel. Dite quel che volete, ma il silenzio tombale del governo sul caso #Paragon è qualcosa di allucinante, in una democrazia. - X Vai su X

Questa sera, alle ore 19 brasiliane, allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, si terrà la Partita del Cuore “Brasil vs. Italia 1982-1994 – Trofeo Enel”. Un appuntamento di sport e solidarietà che celebra il legame profondo tra Italia e Brasile, uniti non solo da una s Vai su Facebook

Paragon, anche l’ad di Enel e manager di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato - Anche l’amministratore delegato di Enel e membro del Cda di Generali Flavio Cattaneo è stato spiato. Come scrive fanpage.it