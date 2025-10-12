Parabrezza rotto in volo | paura per la Nazionale della Nigeria costretta all' atterraggio d' emergenza
Paura per la nazionale di calcio della Nigeria, costretta a effettuare un atterraggio d'emergenza a causa della rottura improvvisa in volo del parabrezza dell'aereo. Le "Super Eagles", che saranno impegnate il prossimo martedì 14 ottobre in un importante match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Repubblica del Benin, stavano facendo ritorno a casa dopo il successo per 2-1 contro il Lesotho, quando a bordo è scattato l'allarme. Stando a quanto riferito dalla Federazione calcistica nigeriana (NFF), durante l'imbarco non è emerso alcun problema, e il programma di volo è andato come previsto, ovvero con una sosta intermedia in Angola a Luanda per effettuare il rifornimento di carburante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
